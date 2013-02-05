Реферат

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Нужен реферат по предмету системный анализ

на тему: Информационная база системного анализа и управления в таможенном деле

Объем 15 стр. Срок 7 февраля. Антиплагиат не менее 60%

Просьба, пишите стоимость за работу!

11 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад