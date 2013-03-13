Теория культуры, история культуры - мини рефераты

Тема реферата «Комплекс физических упражнений при ДЦП и эпилепсии» Количество страниц – 12 В реферате сначала должно быть описание болезни, а затем те физические упражнения, которые рекомендованы и не рекомендованы. Комплекс рекомендованных упражнений должен состоять из 20 ...