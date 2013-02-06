Диплом MBA

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Диплом MBA

Тема дипломной работы "Paзработка стpaтегии выхода кoмпaнии XXXX(название и сайт компании вышлю) на Poссийский рынок"

объем: 50-60 (12 шрифт)

срок 20 дней

требования пприкреплены

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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