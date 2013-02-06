Дипломная оценка стоимости

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тема работы: "0ценка рын0чной ст0имости земли на примере (любая организация)

стандартный диплом, оригинальность 75-80%

Пишите стоимость и сроки

11 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад