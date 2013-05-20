Диплом Coвepшeнcтвoвaниe opгaнизaции тpyдa

Здравствуйте. Нужно написать диплом по экономике. Тема: Управление товаро-материальными запасами предприятия. Объем 60-65 страниц. Срок 7 дней. Цена 5000р. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. От клиента: 3 главы 1. Теоретические основы анализа управления товарно-материальными запасами на предприятии. 2. Анализ управления товарно-материальными запасами ...