Диплом Coвepшeнcтвoвaниe opгaнизaции тpyдa

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срок, стоимость?

диплом, отчет по преддипломной, презентация и речь

тема: Coвepшeнcтвoвaниe opгaни3aции тpyдa Myниципaльныx cлyжaщиx ((нa пpиMepe AдMиниcтpaции гopoдcкoгo пoceлeния скажу название в лс)

около 80 страниц

во второй главе — использовать практику.

оформление строго.

все допматериалы есть

прислать план и введение к работе на утверждение

сдача работы по главам

11 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$220
60 дней
Часть сделана. от части работы отказалась. исполнителя не нашел
Идет выплата денежных средств. Спасибо за заказы.