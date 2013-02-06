Дипломная работа

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки172 просмотра
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стратегический менеджмент

объем 70 страниц (шрифт 12)

выполнять СТРОГО по методичке

план и содержание разделов есть в методичке

антиплагиат 90%

срок 21.02

цена 7500 рублей (диплом, речь, раздатка)

11 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад