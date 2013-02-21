Курсовая - управление персоналом

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тема: РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР НАБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА.

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методичка приложена

11 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
marina1975
Марина 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Спасибо за работу!
Отличный заказчик! С ув. Марина