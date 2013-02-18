Курсовая - менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки113 просмотров
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необходимо выполнить две курсовые по менеджменту с практической часть. задания для практических частей приложены в файлах. тема курсовой - любая на выбор из 25 (в самом конце методички). ап от 70 %

11 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$40
4 дня
Не первый проект с Раисой, и опять все идеально. обязательно буду обращаться еще!спасибо!
Еще один отличный проект от Анны. 10 баллов. И задание интересное и оплата своевременная. Рекомендую.