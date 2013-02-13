Курсовая делопроизводство в кадровой службе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

задание в файле

11 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
delfin4ik
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$23
3 дня
Работали с Дилей впервые, и Диля не разочаровала. все быстро и профессионально. Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Понятное задание, все четко по срокам заказа и оплаты!