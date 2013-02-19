delfin4ik

Диля delfin4ik

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Рецензия к фильму
Оперативно и качественно!
Все отлично!
Ответный отзыв
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Реферат по философии
Все ок, продолжаем сотрудничать!)
Добросовестный заказчик! Оплата своевременная. спасибо.
Ответный отзыв
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Реферат по трудовому праву
Очень хороший реферат. Спасибо, остался доволен.
Хороший заказчик! Указаны конкретные требования и сроки. Рекомендую для сотрудничества, а также надеюсь на дальнейшие заказы.
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fatal_exception
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Из jpg, pdf в Word
Работа выполнена досрочно, качество на высоте. Доволен сотрудничеством.
Довольна работой заказчика! Своевременная оплата. Четкое задание, четкие требования! надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Работа по предмету Дoкyментоведение
Отличный исполнитель. рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик! Все понятно по заданиям. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
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