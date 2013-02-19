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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
12 лет назад
Оперативно и качественно!
Ответный отзыв
Все отлично!
$15
10 баллов
12 лет назад
Все ок, продолжаем сотрудничать!)
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик! Оплата своевременная. спасибо.
$15
10 баллов
12 лет назад
Очень хороший реферат. Спасибо, остался доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Указаны конкретные требования и сроки. Рекомендую для сотрудничества, а также надеюсь на дальнейшие заказы.
$30
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена досрочно, качество на высоте. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Довольна работой заказчика! Своевременная оплата. Четкое задание, четкие требования! надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$12
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Все понятно по заданиям. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
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