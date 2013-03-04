Курсовая - Информационные технологии управления

ТЕМЫ на выбор:

«Автоматизация рабочего места менеджера»

«Автоматизация учета и анализа труда и заработной платы на предприятии»

«Автоматизация учета и расчетов с поставщиками и потребителями продукции»

«Автоматизация учета и анализа затрат на предприятии»

«Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия»

«Компьютеризация складской деятельности»

«Автоматизация учета и ревизии материальных ценностей предприятия»

Курсовой проект должен обязательно содержать расчетную проектную часть.

Структура курсового проекта:

Введение

Раздел, содержащий анализ содержания состояния вопроса, которому посвящен курсовой проект.

Постановка задачи и теоретическое обоснование по теме курсового проекта.

Проектная (расчетная часть) и анализ полученых результатов

Оценка результатов и перспектив для дальнейшей работы

Заключение

В проектную часть нужно включить расчеты на основе методов математического анализа и математической статистики, графических методов, факторного анализа, метода регрессии, имитационного моделирования, оптимизации. Расчеты желательно выполнить в системе Excel.

Объем - 20-25 стр.