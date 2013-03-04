тема "Разработка методов обучения сотрудников в системе управления развитием персонала предприятия", на примере строительной организации. организация ООО "Фирма Технополис" Введение Глава 1. Теоретические аспекты обучения сотрудников в современных организациях 1.1. Понятие и сущность обучения персонала организации 1.2. Цели, задачи и методы обучения ...
Курсовая - Информационные технологии управления
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«Автоматизация рабочего места менеджера»
«Автоматизация учета и анализа труда и заработной платы на предприятии»
«Автоматизация учета и расчетов с поставщиками и потребителями продукции»
«Автоматизация учета и анализа затрат на предприятии»
«Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия»
«Компьютеризация складской деятельности»
«Автоматизация учета и ревизии материальных ценностей предприятия»
Курсовой проект должен обязательно содержать расчетную проектную часть.
Структура курсового проекта:
Введение
Раздел, содержащий анализ содержания состояния вопроса, которому посвящен курсовой проект.
Постановка задачи и теоретическое обоснование по теме курсового проекта.
Проектная (расчетная часть) и анализ полученых результатов
Оценка результатов и перспектив для дальнейшей работы
Заключение
В проектную часть нужно включить расчеты на основе методов математического анализа и математической статистики, графических методов, факторного анализа, метода регрессии, имитационного моделирования, оптимизации. Расчеты желательно выполнить в системе Excel.
Объем - 20-25 стр.
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