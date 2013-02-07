Дипломная работа (Финансы и кредит)

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки136 просмотров
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Дипломная работа.

Тема: "Управление доходами и расходами организации (на примере ООО ...)"

Объем: 70л.

Срок: до 5 апреля.

Есть Методичка, план работы!

Отчет по преддипломной практике (на примере той же организации).

Объем: 40л.

Есть задание от руководителя.

Срок: до 1 марта!

Данных по предприятию нет. Отчетность взять любую, с приближенными к реально возможным данным (за 2009, 2010 и 2011 гг).

Бюджет (за 2 работы) : 6000р! Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.

11 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
elo44ka
36 летГермания
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
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