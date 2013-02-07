Дипломная работа (Финансы и кредит)

Дипломная работа.

Тема: "Управление доходами и расходами организации (на примере ООО ...)"

Объем: 70л.

Срок: до 5 апреля.

Есть Методичка, план работы!

Отчет по преддипломной практике (на примере той же организации).

Объем: 40л.

Есть задание от руководителя.

Срок: до 1 марта!

Данных по предприятию нет. Отчетность взять любую, с приближенными к реально возможным данным (за 2009, 2010 и 2011 гг).

Бюджет (за 2 работы) : 6000р! Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.