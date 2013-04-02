Диплом по оценке бизнеса

Необходимо выполнить коррекцию, срок 5 дней

НАДО: рассчитать стоимость компании тремя подходами: затратный, дозодный, сравнительный и обосновать окончательную цену.

рассчитать по формуле стоимость объекта в каждом подходе и получить цену организации. И из трех величин выбрать ту, которую оценщик считает верной и обосновать. При оценке предприятия оценщик обязан использовать все три подхода, а не выбирать из них. С 84-89 нет ни одной формулы и цены предприятия

Диплом не приняли, так как он не содержит отчет об оценке согласно федеральным стандартам. В работе присутствует только анализ рынка. Данные 90-х годов, ставка налога на прибыль - 35% и понятие операционной прибыли уже 100 лет нет, в тексте то про реализацию металла пишется, то про авиаперевозки, ссылка на несуществующую таблицу № 18.