Диплом по оценке бизнеса

ТЕМЫ на выбор: «Автоматизация рабочего места менеджера» «Автоматизация учета и анализа труда и заработной платы на предприятии» «Автоматизация учета и расчетов с поставщиками и потребителями продукции» «Автоматизация учета и анализа затрат на предприятии» «Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия» «Компьютеризация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить коррекцию, срок 5 дней
НАДО: рассчитать стоимость компании тремя подходами: затратный, дозодный, сравнительный и обосновать окончательную цену.
рассчитать по формуле стоимость объекта в каждом подходе и получить цену организации. И из трех величин выбрать ту, которую оценщик считает верной и обосновать. При оценке предприятия оценщик обязан использовать все три подхода, а не выбирать из них. С 84-89 нет ни одной формулы и цены предприятия
Диплом не приняли, так как он не содержит отчет об оценке согласно федеральным стандартам. В работе присутствует только анализ рынка. Данные 90-х годов, ставка налога на прибыль - 35% и понятие операционной прибыли уже 100 лет нет, в тексте то про реализацию металла пишется, то про авиаперевозки, ссылка на несуществующую таблицу № 18.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
тема "Разработка методов обучения сотрудников в системе управления развитием персонала предприятия", на примере строительной организации. организация ООО "Фирма Технополис" Введение Глава 1. Теоретические аспекты обучения сотрудников в современных организациях 1.1. Понятие и сущность обучения персонала организации 1.2. Цели, задачи и методы обучения ...Завершен11 лет назад
- $500
Требуется выполнить выпускную квалификационную работу по теме " IPO как источник финансирования деятельности Российский предприятий на примере XXX (специальность — финансы и кредит). Структура стандартная: первая глава — теория, вторая — практика (рассмотрение вопроса на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Диссертация. Материал есть. Нужно введение и 1-я главаРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
ВКР по теме "IPO как источник финансирования деятельности Российский предприятий на примереРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
тема: РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР НАБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА. ап от 70% методичка приложенаЗавершен11 лет назад
необходимо выполнить две курсовые по менеджменту с практической часть. задания для практических частей приложены в файлах. тема курсовой - любая на выбор из 25 (в самом конце методички). ап от 70 %Завершен11 лет назад
задание в файлеЗавершен11 лет назад
объем 10 стр. задание в файлеЗавершен11 лет назад
тема: «Моя организация: организационная структура, организационная культура и стиль управления». все требования в методичке ап от 70Завершен11 лет назад