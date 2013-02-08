Требуются авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки243 просмотра
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Приглашаем авторов студенческих работ студенческих работ к долгосрочному сотрудничеству по дисциплинам различных направлений.

С Вашей стороны — порядочность, ответственность, профессионализм, выполнение доработок в случае необходимости. Все работы будут проверяться на антиплагиат.

С нашей— своевременная оплата заказа, консультация в процессе выполнения работ

Заявки направлять на e-mail: [email protected]

В письме указать:

1. Кратко о себе

2. Образование, учетная степень (если есть)

3. Контактные данные (e-mail, icq, тел)

4. По каким предметам выполняете работы.

11 лет назад
galina2209
Галина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад