Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Предмет:История Региональной Культуры

Тема:Музыкальное искусство Кубани в 20 - 30 годы

требования: Введение,основная часть,заключение,список литературы.

обьем: 15-20 14.1.5 не менее 10 подстрочные

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад