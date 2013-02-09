Дипломная работа на тему "Дооборудование Котлов"

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дипломная работа на тему "Дооборудование Котлов".

Надо полные расчёты котла,теплообменника-утилизатора,6 чертежей(формат А 1 и А 20 и т.д.

Т.е. весь диплом под ключ

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад