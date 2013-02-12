Автор работ по техническим дисциплинам

Образовательный комплекс - процесс реорганизации нескольких образовательных учреждений, рассчитан на начальное, среднее основное образование для учащихся в количестве 2000 человек, расположен в Москве. Необходимо показать преимущества данного комплекса для обучающихся по сравнению с общеобразовательной школой, ...