Бизнес-план создания образовательного комплекса

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Образовательный комплекс - процесс реорганизации нескольких образовательных учреждений, рассчитан на начальное, среднее основное образование для учащихся в количестве 2000 человек, расположен в Москве. Необходимо показать преимущества данного комплекса для обучающихся по сравнению с общеобразовательной школой, а также возможные риски, в том числе и финансовые. Нужно разработать орг.структуру, рассчитать экономическую эффективность. Инициатива со стороны исполнителя возможна.

11 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)