Курсовая по проектированию клиент-серверных ИС

Здравствуйте. Нужно написать диплом. Дисциплина: Тс в АПК. Тема: Организация технического сервиса топливной аппаратуры типа Common Rail. Объем 100 страниц. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. Срок 7 дней. Цена 6000р. Методичку прилагаем. Ждем ваших заявок.