Требования: · Высшее или незаконченное высшее образование; · м/ж‚ от 25 до 50 лет; · ...
Диплом по экономике
Тип работы: Дипломная работа
Тема: управление доходов коммерческого банка,
Срок сдачи: 1 мая 2013
есть материал преддипломной практики
подробности исполнителю.
пожалуйста сразу пишите цену.
спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Рефераты, Курсовые и Дипломы28 заявокЗакрыт12 лет назад
Курсовая по финансам.тема-оценка современных тенденций в динамике и структуре государственных (муниципальных) расходов разных стран,60-65, нужен план сначало на согласование.Закрыт12 лет назад
1.Дисциплина: ремонт автомобилей Курсовая работа Тема: Вилка переключения 1-й передачи и заднего хода. 2.Дисциплина: ремонт автомобилей Курсовая работа Тема: Кронштейн педалей сцепления и тормоза в ...Закрыт12 лет назад
- $20
Следует поднять авторство в данной работе. С 17% до 55%. В данной работе можно рерайтить что угодно ибо он почти подчистую скачен из интернета. В приложении находятся два файла: 1) сам диплом 2) ...Завершен12 лет назад
Курсовая Анализ состояния и использование основных средств и производственных мощностей на предприятииРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $15
Следует поднять авторство в работе с 45,5% до 50%. Работа будет проверяться на сайте антиплагиат.ру Все упрощается тем, что в приложении я поместил два файла: сам диплом и файл с текстами и в них маркером ...Завершен12 лет назад
Тема: 1)Автоматический расчет экономического эффекта от внедрения в производство продукции передовых приёмов труда. ----------------------------------------------- Предмет: Информационные технологии управления ----------------------------------------------- Срок сдачи: 17.04.2013 ----------------------------------------------- объём 9-10стр ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО Промышленные технологии Объем 80-85 страниц. Уникальность от 70% по ...Завершен12 лет назад
тема: Организация и проведение аттестации работников образовательного учреждения всю информацию отправлю по запросуРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
тема: Комплексная диагностика деятельности муниципального образовательного учреждения всю необходимую информацию отправлю.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад