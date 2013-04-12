Диплом по экономике

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Тип работы: Дипломная работа

Тема: управление доходов коммерческого банка,

Срок сдачи: 1 мая 2013

есть материал преддипломной практики

подробности исполнителю.

пожалуйста сразу пишите цену.

спасибо!

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров