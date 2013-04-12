добрый день! для дисциплины "бизнес планирование" нужно сделать вот что: в программе Project Expert Бизнес-план мини гостиницы в определенном городе(назову позже). Теоретическая часть не нужна, только практическая часть согласно ...
Курсовая, финансовая деятельность
добрый день!
требуется написать курсовую:
Содержание
Введение
1. Комплексное исследование рынка товаров и услуг
1.1. Краткое описание отрасли
1.2. Выбор стратегической зоны хозяйствования
1.3. Определение уровня нестабильности внешней среды
1.4. Анализ потенциальных конкурентов
1.5. Определение мисси и целей предприятия
2. Проектирование организационной структуры предприятия
2.1. Юридическое оформление статуса фирмы. Порядок открытия предприятия
2.2. Проектирование организационной структуры предприятия
2.3. Проектирование организационной структуры финансово-экономической службы предприятия
2.4. Положение о финансово-экономической службе
3. Финансовое планирование деятельности предприятия
3.1. Разработка ценовой политики предприятия
3.2. Планирование объема продаж
3.3. Разработка системы бюджетов предприятия
3.4. Планирование финансового результата деятельности предприятия
4. Финансовый анализ деятельности предприятия
4.1. Оценка состава и структуры баланса
4.2. Анализ финансового состояния предприятия
4.2.1. Анализ финансовой устойчивости предприятия
4.2.2. Анализ ликвидности предприятия
4.2.3. Анализ рентабельности предприятия
4.2.4. Анализ деловой активности предприятия
4.3. Экспресс-оценка финансового состояния предприятия
4.4. Рекомендации по созданию более эффективного механизма учета и управления финансовыми ресурсами предприятия
Список литературы
срок 7-10 дней
подробности исполнителю
пожалуйста, пишите сразу цену
спасибо!
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