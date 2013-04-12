добрый день!

для дисциплины "бизнес планирование" нужно сделать вот что:

в программе Project Expert Бизнес-план мини гостиницы в определенном городе(назову позже).

Теоретическая часть не нужна, только практическая часть согласно методике UNIDO.

описание гостиницы исполнителю

Земля под гостиницу в собственности, и налог на землю нужно будет смотреть по городу.

Срок до 19 мая 2013 г.

пожалуйста, пишите сразу цену

спасибо!