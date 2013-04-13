Юрист, международное право, зарубежное право РФ

Требуется юрист с опытом выполнения дипломов и курсовых на заказ для работы с дипломами/курсовыми по праву, в том числе с анализом зарубежного опыта или международному праву. Переводы как таковые не требуются, но конечно ориентироваться в зарубежном праве - необходимо.

Работы проверяются на антиплагиате и если оговорено - на etxt

Оплата от 1 тыр. курсовая, от 5 тыр. диплом - по договоренности.

Сейчас есть несколько работ, могу выслать темы для ознакомления.