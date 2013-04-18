Написать 2 работы по финансам, задание ниже: Міні-лекція складається с двох частин, доклад + бібліографія. Доклад це є теоретична частина міні-лекції. Доклад повинен бути максимум на 7 сторінок, складатися с ...
Курсовая по аудиту
Предмет, дисциплина: аудит
Выполнить практическую часть курсовой по заданиям в файле.
Срок выполнения: 4 дня
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