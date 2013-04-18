Курсовая по аудиту

$60
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Завершен1 заявка114 просмотров

Предмет, дисциплина: аудит

Выполнить практическую часть курсовой по заданиям в файле.

Срок выполнения: 4 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$60
7 дней
Спасибо за работу!
Благодарю, за сотрудничество

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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