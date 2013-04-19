Курсовая по авиации

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Электромагнитная совместимость электронных систем вертолета

Срок - 19.04.13

Нужно спроектировать вертолет Ансат в программе CST Microwave Studio.и посмотреть их электронную совместимость. Материал вертолета углеропласт с самой низкой электрической проницаемостью. Материал электронных оборудования металл. Оборудование близко похожие на дейсвительные оборудования.Размеры вертолета подходящие к реальной. Главное спроектировать..теоретическая часть мне нужна

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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