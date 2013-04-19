Можно выбрать любую тему Тема: 1.Современные проблемы и тенденции развития рынка не возобновляемых ресурсов 2.Аграрный сектор экономики и его особенности 3.Конкурентные стратегии малых предприятий Требования: объем работы ...
Курсовая по авиации
Электромагнитная совместимость электронных систем вертолета
Срок - 19.04.13
Нужно спроектировать вертолет Ансат в программе CST Microwave Studio.и посмотреть их электронную совместимость. Материал вертолета углеропласт с самой низкой электрической проницаемостью. Материал электронных оборудования металл. Оборудование близко похожие на дейсвительные оборудования.Размеры вертолета подходящие к реальной. Главное спроектировать..теоретическая часть мне нужна
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