Реферат по философии

$25
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Завершен7 заявок169 просмотров

Предмет, дисциплина: Философия

Тема работы:

1. Сущность, методы и границы познания.

2.Структура общества.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 25

Срок выполнения: до 4 дней

Антиплагиат от 65%

Условия выполнения работы:

Объем одного раздела 8-10 страниц. В общем объем по 2-м разделам 25 страниц. Два ведения и два заключения.

3-5 источников литературы по одному разделу.

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$25
3 дня
Работа выполнена, однако с переработками и задержкой по срокам
Спасибо и Вам за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
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