Написание продающих слоганов (фраз)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок161 просмотр

Необходимо придумать 3 продающих и вызывающих доверие фразы для сайта торговой организации, занимающейся закупкой поставкой товаров произведенных в Тайланде

Если нужны подробности для исполнения заказа, то задавайте вопросы

Спасибо

13 лет назад
ValcoTrade
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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