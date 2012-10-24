Приватный проект для deryagina

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Завершен3 заявки125 просмотров

Сео райтинг и рерайтинг :)

а именно статья на 10-15К теста автотематика

рерайт этой статьи в 3-х экземплярах

13 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Отлично выполненная работа, Оля, вникла в тему и написала читаемые тексты. Рекомендую!
Не первое наше сотрудничество. Всё отлично, как обычно. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
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Была
4 года назад
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