Авторы для написания текстов (новички)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен34 заявки800 просмотров

Доброго времени суток.

Ищу 10 человек в команду. Задание — написание текстов. Разделение на рерайт\копирайт мне не надо.

От человека требуется:

— писать без ошибок и уметь нормально строить предложения.

— работать достаточно быстро, от 10–15 тыс знаков в день (выходные если надо — выходные).

— желание учится.

— наличие скайпа.

Я буду давать задание, выбераем срок и обьем, делаете. Оплата и каждпосле каждого задания в конце недели, но для начала могу оплачивать через день - два. ). Вмр\вмз или приват24.

Тематики и задания разные, по желанию — буду давать технические тексты, там оплата выше.

Цена 0.5–1 долл за 1 тыс знаков. Сначала простые задания и минимальные цены — сработаемся и увижу уровень вашего опыта, будут сложнее задания и более оплачиваемые. Цены выше не предлагать, я ищу минимальные цены с возможностью поднятия. Я даю постоянный поток заданий, правильно и быстро выполняя которые, вы можете в месяц до 300 долл получать.

Тест. Небольшой, нужно сделать рерайт этого абзаца. Кому лень — идут мимо:

Для женщин наш магазин предлагает широкий выбор юбок, брюк, платьев, деловых костюмов, нижнего белья и аксессуаров, мужчины могут найти как повседневную и спортивную одежду, так и полный комплект офисного костюма, вы сможете выбрать брюки, пиджак, рубашку, а может быть жилетку или кардиган. Особенно часто приходится пополнять гардероб детей, ведь они так быстро растут, рассмотрите предложенные нами яркие, веселые решения для малышей и вы обязательно подберете комплект, который понравится и вам, и малышу. В нашем интернет-магазине продуман удобный механизм поиска и выбора модели, прежде чем сделать покупку вы можете в спокойной обстановке просмотреть все предложения на сайте, сравнить цены и сделать свой выбор. Мы окажем всю необходимую помощь в определении размера и выборе нужной вещи, проконсультируем по любому вопросу, который у вас возникнет.

Можно писать мне в ЛС, НО сначала оставить заявку с примером. В заявке напишите о своем опыте пару строк и оставте ваши контакты. Я свяжусь с выбраным человеком. Будут вопросы — задавайте. С ув., Лидия

13 лет назад
lidagabrisyuk
Лидия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Jehial
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дал четко поставленную задачу со всеми нюансами и условиями. Часть работы уже оплатил, как и обещал. Надеюсь продолжать сотрудничество и дальше. Отличный грамотный заказчик, рекомендую.
yevheniya
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
7 дней
Прочитала огромное количество положительных отзывов о данном работодателе и хочу сказать всем, кто рассматривает вакансии Лидии Габрисюк: не думайте даже с ней связываться. Расскажу о своем печальном опыте. С Лидой работала без малого 2 месяца, абсолютно никаких претензий не было, до тех пор, когда за довольно большой объем работы (соответственно и сумма немаленькая) Лида не выплатила деньги. Сначала были отговорки, а потом и вовсе мне перестали отвечать на сообщения. Итак, зарплата была обещана была 03.12.12, а сегодня 25.12.12. 3. ТРИ недели я выпрашивала СВОИ деньги.Результат нулевой. Денег не было и нет.Как еще достучаться, я не знаю. Что ж, уважаемые фрилансеры, не хотите повторить моего грустного опыта - просто не связывайтесь. желаю вам найти хорошего и порядочного работодателя. (Если у вас были подобные ситуации, напишите мне пожалуйста, как вы добились выплаты денег.Серьезно, уже не знаю что делать)

Заявки фрилансеров

Jehial
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
yevheniya
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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