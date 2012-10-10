Авторы для написания текстов (новички)

Доброго времени суток.

Ищу 10 человек в команду. Задание — написание текстов. Разделение на рерайт\копирайт мне не надо.

От человека требуется:

— писать без ошибок и уметь нормально строить предложения.

— работать достаточно быстро, от 10–15 тыс знаков в день (выходные если надо — выходные).

— желание учится.

— наличие скайпа.

Я буду давать задание, выбераем срок и обьем, делаете. Оплата и каждпосле каждого задания в конце недели, но для начала могу оплачивать через день - два. ). Вмр\вмз или приват24.

Тематики и задания разные, по желанию — буду давать технические тексты, там оплата выше.

Цена 0.5–1 долл за 1 тыс знаков. Сначала простые задания и минимальные цены — сработаемся и увижу уровень вашего опыта, будут сложнее задания и более оплачиваемые. Цены выше не предлагать, я ищу минимальные цены с возможностью поднятия. Я даю постоянный поток заданий, правильно и быстро выполняя которые, вы можете в месяц до 300 долл получать.

Тест. Небольшой, нужно сделать рерайт этого абзаца. Кому лень — идут мимо:

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Можно писать мне в ЛС, НО сначала оставить заявку с примером. В заявке напишите о своем опыте пару строк и оставте ваши контакты. Я свяжусь с выбраным человеком. Будут вопросы — задавайте. С ув., Лидия