Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход . Речь пойдет о тематике МММ пирамиды С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется. Хочу услышать цену ...
Авторы для написания текстов (новички)
Доброго времени суток.
Ищу 10 человек в команду. Задание — написание текстов. Разделение на рерайт\копирайт мне не надо.
От человека требуется:
— писать без ошибок и уметь нормально строить предложения.
— работать достаточно быстро, от 10–15 тыс знаков в день (выходные если надо — выходные).
— желание учится.
— наличие скайпа.
Я буду давать задание, выбераем срок и обьем, делаете. Оплата и каждпосле каждого задания в конце недели, но для начала могу оплачивать через день - два. ). Вмр\вмз или приват24.
Тематики и задания разные, по желанию — буду давать технические тексты, там оплата выше.
Цена 0.5–1 долл за 1 тыс знаков. Сначала простые задания и минимальные цены — сработаемся и увижу уровень вашего опыта, будут сложнее задания и более оплачиваемые. Цены выше не предлагать, я ищу минимальные цены с возможностью поднятия. Я даю постоянный поток заданий, правильно и быстро выполняя которые, вы можете в месяц до 300 долл получать.
Тест. Небольшой, нужно сделать рерайт этого абзаца. Кому лень — идут мимо:
Для женщин наш магазин предлагает широкий выбор юбок, брюк, платьев, деловых костюмов, нижнего белья и аксессуаров, мужчины могут найти как повседневную и спортивную одежду, так и полный комплект офисного костюма, вы сможете выбрать брюки, пиджак, рубашку, а может быть жилетку или кардиган. Особенно часто приходится пополнять гардероб детей, ведь они так быстро растут, рассмотрите предложенные нами яркие, веселые решения для малышей и вы обязательно подберете комплект, который понравится и вам, и малышу. В нашем интернет-магазине продуман удобный механизм поиска и выбора модели, прежде чем сделать покупку вы можете в спокойной обстановке просмотреть все предложения на сайте, сравнить цены и сделать свой выбор. Мы окажем всю необходимую помощь в определении размера и выборе нужной вещи, проконсультируем по любому вопросу, который у вас возникнет.
Можно писать мне в ЛС, НО сначала оставить заявку с примером. В заявке напишите о своем опыте пару строк и оставте ваши контакты. Я свяжусь с выбраным человеком. Будут вопросы — задавайте. С ув., Лидия
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