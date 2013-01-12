Рерайт (туристическая тематика). Хорошие объемы.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок367 просмотров

Требуется большой объем рерайта (первая партия 1 млн. знаков). Работа по следующей схеме - я называю тему и даю набор пунктов из которых можно выбирать, только 1 обязательный. Также говорю объем и минимальное количество пунктов которые надо описать. Источники ищите сами, т.к. это совсем легко и быстро.

Пишите скорость в день или неделю и стоимость за 1000 зн. без пробелов. Цены интересуют самые минимальные.

При нормальной скорости, качестве и цене буду отдавать большие, если не все, объемы в одни руки.

13 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$500
30 дней
Сотрудничеством доволен - продолжаю дальше сотрудничать
Поработали.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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