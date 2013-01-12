Требуется опытный копирайтер для создания уникальных и в то же время понятных текстов на тему массажа и сопутствующих услуг (в Харькове) для наполнения сайта.
Рерайт (туристическая тематика). Хорошие объемы.
Требуется большой объем рерайта (первая партия 1 млн. знаков). Работа по следующей схеме - я называю тему и даю набор пунктов из которых можно выбирать, только 1 обязательный. Также говорю объем и минимальное количество пунктов которые надо описать. Источники ищите сами, т.к. это совсем легко и быстро.
Пишите скорость в день или неделю и стоимость за 1000 зн. без пробелов. Цены интересуют самые минимальные.
При нормальной скорости, качестве и цене буду отдавать большие, если не все, объемы в одни руки.
Выбранный исполнитель
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