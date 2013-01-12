Рерайт (туристическая тематика). Хорошие объемы.

Требуется большой объем рерайта (первая партия 1 млн. знаков). Работа по следующей схеме - я называю тему и даю набор пунктов из которых можно выбирать, только 1 обязательный. Также говорю объем и минимальное количество пунктов которые надо описать. Источники ищите сами, т.к. это совсем легко и быстро.

Пишите скорость в день или неделю и стоимость за 1000 зн. без пробелов. Цены интересуют самые минимальные.

При нормальной скорости, качестве и цене буду отдавать большие, если не все, объемы в одни руки.