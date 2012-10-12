Нужно написать 3 seo статьи для сайта

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Завершен22 заявки178 просмотров

Нужно написать 3 статьи для сайта на свадебную тематику. Бюджет: 12$. Срок: 1-3 дня. Задание отдаю выбранному исполнителю.

13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$12
2 дня
Все статьи были оперативно и грамотно написаны. Рекомендую!
Благодарю Олега за приятное сотрудничество! Задача была поставлена четко, оплата произведена моментально. Всем рекомендую!

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stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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