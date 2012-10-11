Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход . Речь пойдет о тематике МММ пирамиды С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется. Хочу услышать цену ...
Рерайт статей о SPA-курортах
Нужен качественный читабельный рерайт без грам. ошибок.
Первый объем примерно 10 статей по 2-3к.
Уник от 98%
Писать в проекте с указанием цены за кило и какой объем в неделю способны выполнять.
Без отзывов не беспокоить.
Оплата webmoney.
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