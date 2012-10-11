Рерайт статей о SPA-курортах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок181 просмотр

Нужен качественный читабельный рерайт без грам. ошибок.

Первый объем примерно 10 статей по 2-3к.

Уник от 98%

Писать в проекте с указанием цены за кило и какой объем в неделю способны выполнять.

Без отзывов не беспокоить.

Оплата webmoney.

13 лет назад
PhotoshopPro
Коваленко 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайтер для переработки новостей

    Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход . Речь пойдет о тематике МММ пирамиды С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется. Хочу услышать цену ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты о сельскохозяйственных вредителях

    В селскохозяйственный проект требуется сотрудник для написания статей о вредителях сельхоз культур. Желательно биологическое или сельскохозяйственное образование и доступ к библиотеке.

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт (туристическая тематика). Хорошие объемы.

    $500

    Требуется большой объем рерайта (первая партия 1 млн. знаков). Работа по следующей схеме - я называю тему и даю набор пунктов из которых можно выбирать, только 1 обязательный. Также говорю объем и минимальное количество пунктов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт дипломной

    Нужно провести рерайт дипломной по теме Государственная пошлина Отрерайтить 35 листов. 1.1. Понятие государственной пошлины 1.2. Место госпошлины в налоговой системе 1.3. Виды госпошлины Все эти пункты у меня есть. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание продающих слоганов (фраз)

    Необходимо придумать 3 продающих и вызывающих доверие фразы для сайта торговой организации, занимающейся закупкой поставкой товаров произведенных в Тайланде Если нужны подробности для исполнения заказа, то задавайте вопросы Спасибо

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайтер новостей

    Интересует рерайт новостей на городской новостной ресурс, средняя длина новостей от 1000 до 1500 символов, от 10 до 15 новостей в день, источники есть. Новость включает: Заголовок Краткую новость ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад