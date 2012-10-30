Перевести статью с английского на русский

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Завершен10 заявок115 просмотров

Здравствуйте. Требуется перевести 2 статьи

http://www.alistapart.com/articles/the-web-aesthetic/

http://www.alistapart.com/articles/mo-pixels-mo-problems/

13 лет назад
creohan
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$35
4 дня
Сделано качественно и профессионально. Приятно было сотрудничать. Очень рад полученному результату.
Андрей четко формулирует задачу, оплачивает моментально после проверки. Буду рада продолжению сотрудничества)

Заявки фрилансеров

godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад

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