Качественный копирайт/рерайт, новости/обзоры и многое другое

Пишу в том варианте, в каком от меня ожидает заказчик. В 99,9% итогом довольны обе стороны.

Неплохо пишу рекламные и SEO-статьи.

Средняя уникальность моих текстов - 97-99 %.

Кругозор туристического менеджера, историка и просто достаточно начитанного человека позволяет писать на самые разные темы.

Без предоплаты не работаю.

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