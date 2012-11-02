Качественный копирайт/рерайт, новости/обзоры и многое другое
Пишу в том варианте, в каком от меня ожидает заказчик. В 99,9% итогом довольны обе стороны.
Неплохо пишу рекламные и SEO-статьи.
Средняя уникальность моих текстов - 97-99 %.
Кругозор туристического менеджера, историка и просто достаточно начитанного человека позволяет писать на самые разные темы.
Без предоплаты не работаю.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Мария творчески подошла к заданию, выполнив его в соответствии со всеми требованиями. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Ирина - прекрасный заказчик! Интересное и четкое ТЗ, мгновенная оплата, легкость во взаимодействии. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Марией! Все очень профессионально, четко, внимательно. С удовольствием продолжаю работать!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Всегда четкое ТЗ, быстрая оплата и только приятное сотрудничество: интересные проекты и легкость взаимодействия. Рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель.
$10
8 баллов
11 лет назад
Мария писала мне несколько статей на заданную тему. Работа выполнена в срок, даже больше чем требовалось по объему.
$1
10 баллов
11 лет назад
Работу свою выполнила быстро и качественно. Большое спасибо!