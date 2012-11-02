Felix_ava77

Мария Felix_ava77

 
39 летУкраина/Мариуполь
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественный копирайт/рерайт, новости/обзоры и многое другое

Пишу в том варианте, в каком от меня ожидает заказчик. В 99,9% итогом довольны обе стороны.

Неплохо пишу рекламные и SEO-статьи.

Средняя уникальность моих текстов - 97-99 %.

Кругозор туристического менеджера, историка и просто достаточно начитанного человека позволяет писать на самые разные темы.

Без предоплаты не работаю.

Пишите в систему сообщений, стучите в асю (354122483) - я ВСЕГДА на связи!

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Отзывы заказчиков
catiri
Ирина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Статьи для интернет-магазинов
Мария творчески подошла к заданию, выполнив его в соответствии со всеми требованиями. Спасибо за работу.
Ирина - прекрасный заказчик! Интересное и четкое ТЗ, мгновенная оплата, легкость во взаимодействии. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Egoroff
Андрей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Просмотреть форум и отобрать вопросы
Очень доволен сотрудничеством с Марией! Все очень профессионально, четко, внимательно. С удовольствием продолжаю работать!
Прекрасный заказчик! Всегда четкое ТЗ, быстрая оплата и только приятное сотрудничество: интересные проекты и легкость взаимодействия. Рекомендую!
Ответный отзыв
mnzi-web
Алексей 
39 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Копирайтеры для создания идей инфографики. Туризм
Отличный исполнитель.
ororoshka
Алексей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
$10
8 баллов
11 лет назад
Написание новостей для интернет-магазина.
Мария писала мне несколько статей на заданную тему. Работа выполнена в срок, даже больше чем требовалось по объему.
fidesopus
Вера 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайт новости
Работу свою выполнила быстро и качественно. Большое спасибо!