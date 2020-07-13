Наполнение сайтов контентом различного рода.
Большой опыт работы (больше 8 лет) в должности контент-менеджера, в том числе старшего. Работа c различными CMS: Joomla, WordPress, ModX, WebAsyst, OsCommerce, 1С:Битрикс, NetCat, Umi, Yupe!, Santafox, OpenCart, самописные. Быстрая адаптация под новые площадки.
Размещение товаров на маркетплейсах Озон и Беру.
Знаю и умею работать с HTML, SEO, графическими редакторами. Оперативно и качественно создам новые страницы, списки, каталоги, карточки и т.п.
Контакты:
- Telegram: +79218622686
- WhatsApp: +79218622686
- Skype: pvv_vera
- E-mail: [email protected]
Оплата:
- Сбербанк
- Альфа-банк
- Яндекс.Деньги
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Портфолио
- Наполнение каталога сайта112 просмотров
- Наполнение страниц сайта109 просмотров
- Структурирование и формирование карточек товаров100 просмотров
- Создание и заполнение карточек104 просмотра
- Создание и заполнение карточек95 просмотров
- Создание и наполнение всех разделов72 просмотра
Наполнение сайтов
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