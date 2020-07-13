Наполнение сайтов контентом различного рода.

Большой опыт работы (больше 8 лет) в должности контент-менеджера, в том числе старшего. Работа c различными CMS: Joomla, WordPress, ModX, WebAsyst, OsCommerce, 1С:Битрикс, NetCat, Umi, Yupe!, Santafox, OpenCart, самописные. Быстрая адаптация под новые площадки.

Размещение товаров на маркетплейсах Озон и Беру.

Знаю и умею работать с HTML, SEO, графическими редакторами. Оперативно и качественно создам новые страницы, списки, каталоги, карточки и т.п.

Контакты:

- Telegram: +79218622686

- WhatsApp: +79218622686

- Skype: pvv_vera

- E-mail: [email protected]

Оплата:

- Сбербанк

- Альфа-банк

- Яндекс.Деньги