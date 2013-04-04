kseniya136

Качественное создание статей для вашего сайта, долгосрочное сотрудничество!
Здравствуйте, уважаемые заказчики! Приятно видеть вас на моей страничке!
Предлагаю вашему вниманию услуги по написанию статей различной сложности и объема. Моей задачей является качественное выполнение вашего заказа в назначенный срок.
Имею навыки и опыт создания текстов:
- SEO-копирайта;
- рерайта;
- статей для наполнения сайтов и блогов
Предлагаю вам сотрудничество, в результате которого вы получите приятное соотношение качества, цены и уникальности!
Всегда к вашим услугам, пишите свои предложения и пожелания.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Рада что из большого количества заявок на работу выбрала именно заявку Ксении, так сказать не прогадала. Свою работу Ксения сделала добросовестно и качественно, сроки были также соблюдены, поэтому я очень осталась довольна результатами. Спасибо Вам за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Работать с Верой - одно удовольствие! Предоставила четкое ТЗ, терпеливо отвечала на все вопросы. Оплата поступила сразу же после выполнения работы. Всем рекомендую Веру, как порядочного и приятного заказчика! Всего Вам доброго, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$50
10 баллов
12 лет назад
Мне понравилось работать с Ксенией. Пусть она недавно на сервисе, но я все же рекомендую ее другим заказчикам. Хороший исполнителей, быстро вникает в ТЗ, готова выполнить поставленную задачу самым лучшим образом. Удачи Вам, Ксения! Еще будем работать.
Ответный отзыв
Спасибо Иляне за приятное сотрудничество! Доступно объяснила задание, терпеливо отвечала на вопросы. Оплата поступила без малейших задержек. Приятно работать с ответственными и порядочными заказчиками, всем рекомендую! Иляна, успехов вам и профессиональных достижений! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.