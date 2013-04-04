kseniya136

Ксения kseniya136

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качественное создание статей для вашего сайта, долгосрочное сотрудничество!

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Приятно видеть вас на моей страничке!

Предлагаю вашему вниманию услуги по написанию статей различной сложности и объема. Моей задачей является качественное выполнение вашего заказа в назначенный срок.

Имею навыки и опыт создания текстов:

- SEO-копирайта;

- рерайта;

- статей для наполнения сайтов и блогов

Предлагаю вам сотрудничество, в результате которого вы получите приятное соотношение качества, цены и уникальности!

Всегда к вашим услугам, пишите свои предложения и пожелания.

Отзывы заказчиков

fidesopus
Вера 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайт нескольких статей. Срочно
Рада что из большого количества заявок на работу выбрала именно заявку Ксении, так сказать не прогадала. Свою работу Ксения сделала добросовестно и качественно, сроки были также соблюдены, поэтому я очень осталась довольна результатами. Спасибо Вам за приятное сотрудничество!
Работать с Верой - одно удовольствие! Предоставила четкое ТЗ, терпеливо отвечала на все вопросы. Оплата поступила сразу же после выполнения работы. Всем рекомендую Веру, как порядочного и приятного заказчика! Всего Вам доброго, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Статьи для сайта о социальной сети
Мне понравилось работать с Ксенией. Пусть она недавно на сервисе, но я все же рекомендую ее другим заказчикам. Хороший исполнителей, быстро вникает в ТЗ, готова выполнить поставленную задачу самым лучшим образом. Удачи Вам, Ксения! Еще будем работать.
Спасибо Иляне за приятное сотрудничество! Доступно объяснила задание, терпеливо отвечала на вопросы. Оплата поступила без малейших задержек. Приятно работать с ответственными и порядочными заказчиками, всем рекомендую! Иляна, успехов вам и профессиональных достижений! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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