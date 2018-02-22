Разработка и доработка сайтов. Frontend-разработчик
Технические навыки:
- HTML5, CSS3.
- VueJS, JS, JQuery - программирование.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Flexbox
- Bootstrap 3/4.
- БЭМ
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Photoshop, Axure, Figma
Ответственно подхожу к любой задаче
Не пропадаю, всегда на связи в обозначенное время
Работаю на постоянной основе веб-разработчиком более 2-х лет, коммерческие работы выставить не могу на фриланс-бирже, поэтому в портфолио работы не все
Ссылки на профили других фриланс-бирж
https://www.fl.ru/users/wwwebdmit/
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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- Адаптивный тематический landing-page86 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Рада сотрудничеству с Дмитрием. Свою работу выполнил качественно и в кратчайший срок. Приятен в общении, всегда на связи. В ходе работы ответил на все возникающие у меня вопросы и уточнения, за что отдельное спасибо!
Ответный отзыв
Благодарю Веру за сотрудничество! Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Советую как порядочного Заказчика!
$60
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий отлично справился с задачей!! Прекрасно разбирается в верстке и PHP. Учел все мои пожелания. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ответственный и надежный заказчик, четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата, советую к сотрудничеству.