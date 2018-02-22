wwweb_dmit

Дмитрий Голубев wwweb_dmit

 
34 годаРоссия/Ярославль
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и доработка сайтов. Frontend-разработчик

Технические навыки:

  • HTML5, CSS3.
  • VueJS, JS, JQuery - программирование.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Flexbox
  • Bootstrap 3/4.
  • БЭМ
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
  • Photoshop, Axure, Figma
Делаю задачи качественно и строго в срок

Ответственно подхожу к любой задаче

Не пропадаю, всегда на связи в обозначенное время

Работаю на постоянной основе веб-разработчиком более 2-х лет, коммерческие работы выставить не могу на фриланс-бирже, поэтому в портфолио работы не все

Ссылки на профили других фриланс-бирж

https://www.fl.ru/users/wwwebdmit/

https://freelance.habr.com/freelancers/wwweb_dmit

AndroidHTMLiOSBootstrapFigmajQueryPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
fidesopus
Вера 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Адаптация сайта под мобильную версию и планшет
Рада сотрудничеству с Дмитрием. Свою работу выполнил качественно и в кратчайший срок. Приятен в общении, всегда на связи. В ходе работы ответил на все возникающие у меня вопросы и уточнения, за что отдельное спасибо!
Благодарю Веру за сотрудничество! Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Советую как порядочного Заказчика!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Правка HTML верстки
Дмитрий отлично справился с задачей!! Прекрасно разбирается в верстке и PHP. Учел все мои пожелания. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответственный и надежный заказчик, четкая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата, советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв