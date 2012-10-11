Снова ищем самостоятельного копирайтера для постоянного сотрудничества. Гонорар — 90 руб. за кило текста. Оплата Qiwi или WMR. Нагрузки можем обеспечить большие (по 6–10 кило в будний день). Начинать трудиться надо на ...
Нужен текст для размещения в ЖЖ и социальные сети
Добрый день. Требуется написать статью для публикации в ЖЖ и в соц сеть примерно на 2 абзаца по 4 предложения.
Есть пример текста, но он не подходить под современный формат. Его писал человек далекий от ИНЕТА!
Т.е. все что там написано в тексте это направление, но нужно другими словами. более современным языком.
p.s. обязательно указывайте примеры ваших работ.
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