Нужен текст для размещения в ЖЖ и социальные сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок195 просмотров

Добрый день. Требуется написать статью для публикации в ЖЖ и в соц сеть примерно на 2 абзаца по 4 предложения.

Есть пример текста, но он не подходить под современный формат. Его писал человек далекий от ИНЕТА!

Т.е. все что там написано в тексте это направление, но нужно другими словами. более современным языком.

p.s. обязательно указывайте примеры ваших работ.

13 лет назад
dinkyprint
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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