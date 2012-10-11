Нужен текст для размещения в ЖЖ и социальные сети

Добрый день. Требуется написать статью для публикации в ЖЖ и в соц сеть примерно на 2 абзаца по 4 предложения.

Есть пример текста, но он не подходить под современный формат. Его писал человек далекий от ИНЕТА!

Т.е. все что там написано в тексте это направление, но нужно другими словами. более современным языком.

p.s. обязательно указывайте примеры ваших работ.