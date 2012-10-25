dinkyprint

Андрей dinkyprint

 
36 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Требуется согласно ТЗ разработать сайт Движки не рассматриваются, только самописная система. Дизайн сайта уже имеется, вёрстка будет предоставлена после согласования ТЗ и начала работ по разработке. Общая структура также уже разработана, на её базе частично собрана админка. ...

    Дизайн сайта
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание продукции кратко

    Необходимо написать описание к товару (открытка поздравительная, пригласительное на вечеринку и т.д.) Вся продукция выполнена дизайнерам и требует особой "нежной" подачи (Целевая аудитория: Девушки 16+) Текст краткий. В два-три предложения. Пример: "Свежий, привлекательный и продуманный до мелочей ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Seo-статья для сайта

    $500

    Требуется seo-статьи для сайта!!! Сайт: http://dinkyprint.ru/ Необходимо около 30 статей: для главной страницы и каждого подраздела сайта( приглашение, банкетное меню и т.д.) Объём каждой статьи около 1000-1500 символов ( обсуждаемо). Оплата за каждую статью!

    Статьи для сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка + адаптация jpg-файлов в вектор

    $1000

    Необходимо перерисовывать растровый макет в вектор (адаптировать т.е. видоизменить сохраняя стиль дизайна) Текст отрисовывать в кривых ТОЛЬКО если он используется каллиграфический и не редактируемый - как в ПОСЛЕДНЕМ макете фраза "НАШ ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ" :) Макетов много ...

    Иллюстрации и Рисунки57 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен текст для размещения в ЖЖ и социальные сети

    $50

    Добрый день. Требуется написать статью для публикации в ЖЖ и в соц сеть примерно на 2 абзаца по 4 предложения. Есть пример текста, но он не подходить под современный формат. Его писал человек далекий от ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
iMateo
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Seo-статья для сайта
Отличный заказчик! Все оплачено в срок, с проверкой работы не затягивает. Рекомендую!
Быстро, качественно! Спасибо
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