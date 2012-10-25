Требуется согласно ТЗ разработать сайт Движки не рассматриваются, только самописная система. Дизайн сайта уже имеется, вёрстка будет предоставлена после согласования ТЗ и начала работ по разработке. Общая структура также уже разработана, на её базе частично собрана админка. ...
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать мобильную версию сайта. В заявке скидывайте одну свою работу (ссылку) из портфолио.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать описание к товару (открытка поздравительная, пригласительное на вечеринку и т.д.) Вся продукция выполнена дизайнерам и требует особой "нежной" подачи (Целевая аудитория: Девушки 16+) Текст краткий. В два-три предложения. Пример: "Свежий, привлекательный и продуманный до мелочей ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется seo-статьи для сайта!!! Сайт: http://dinkyprint.ru/ Необходимо около 30 статей: для главной страницы и каждого подраздела сайта( приглашение, банкетное меню и т.д.) Объём каждой статьи около 1000-1500 символов ( обсуждаемо). Оплата за каждую статью!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Необходимо перерисовывать растровый макет в вектор (адаптировать т.е. видоизменить сохраняя стиль дизайна) Текст отрисовывать в кривых ТОЛЬКО если он используется каллиграфический и не редактируемый - как в ПОСЛЕДНЕМ макете фраза "НАШ ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ" :) Макетов много ...Иллюстрации и Рисунки57 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется написать статью для публикации в ЖЖ и в соц сеть примерно на 2 абзаца по 4 предложения. Есть пример текста, но он не подходить под современный формат. Его писал человек далекий от ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад