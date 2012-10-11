Рерайт описаний товара

День добрый, для будущего интернет-магазина шин нужно сделать рерайт описаний моделей шин (текст можно брать с разных сайтов). Таких описаний будет около 916 штук. В среднем одно описание должно составлять около 1000 символов или меньше (не больше). Уникальность описания должна быть: не более 20% схожести с текстом оригиналом. Вот тестовое задание https://dl.dropbox.com/u/74430010/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8.dot пожалуйста сделайте образец рерайта, укажите точные сроки исполнения работ и стоимость. Заказчик будет выбираться по следующим факторам:

1) стоимость выполнения работ

2) сроки выполнения работ

3) качество рерайта

Жду ваших предложений с указанием всей необходимой информации.