Снова ищем самостоятельного копирайтера для постоянного сотрудничества. Гонорар — 90 руб. за кило текста. Оплата Qiwi или WMR. Нагрузки можем обеспечить большие (по 6–10 кило в будний день). Начинать трудиться надо на ...
Написать несколько статей
Требуется копирайтер/рерайтер. Необходимо написать несколько статей на тему студенческих работ
Требования:
- оригинальность 99-100%
- 2000 зн бпр каждая
- ключевые слова.
- сроки - готовность приступить к работе сразу
Подробности в ТЗ. Оплата 60 р / 1000 зн без пробелов
Контакты - скайп bur-faso
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