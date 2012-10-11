Написать несколько статей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок229 просмотров

Требуется копирайтер/рерайтер. Необходимо написать несколько статей на тему студенческих работ

Требования:

- оригинальность 99-100%

- 2000 зн бпр каждая

- ключевые слова.

- сроки - готовность приступить к работе сразу

Подробности в ТЗ. Оплата 60 р / 1000 зн без пробелов

Контакты - скайп bur-faso

13 лет назад
clasp
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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