Требуется рерайт статьи размером 10000 знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок312 просмотров

Тематика - строительство

Необходимо самостоятельно найти в сети подходящий текст и сделать рерайт. Размер текста - около 10,000 знаков.

Сроки - сегодня или завтра

Прошу писать стоимость работы.

Спасибо

13 лет назад
smilingman
Попов 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuristka92
Виктория 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

Yuristka92
Виктория 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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