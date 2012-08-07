kikatok

Кирилл kikatok

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Статьи, обзоры, новости, переводы

Филологическое образование (англ. перевод). Опыт работы 5 лет. Сотрудничал с сайтом mobi.ru, Driveblog, gamesplus.in.ua, Игромания, Геймплей,

Тематика: ремонт, мебель, компьютеры (софт/хард), техника (телефоны, КПК, портативные устройства, телевизоры, игровые приставки и пр.), игры (видеоигры, сетевые, казуальные, индустрия, обзоры, превью), развлечения (кино, музыка, знаменитости), интернет (обзор сервисов, новых услуг, аукционов, программ), автомобили (новинки, электромобили), книги (рецензии, подборки).

Возможно написание SEO-текстов (с ключевыми словами).

имейл - [email protected]

skype - atomskika

Отзывы заказчиков

TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Токарева Кирилла
Грамотный и ответственный исполнитель. Рекомендую
Отличный заказчик. Оплата вовремя, задачу четко пояснили.
Ответный отзыв