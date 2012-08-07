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Филологическое образование (англ. перевод). Опыт работы 5 лет. Сотрудничал с сайтом mobi.ru, Driveblog, gamesplus.in.ua, Игромания, Геймплей,
Тематика: ремонт, мебель, компьютеры (софт/хард), техника (телефоны, КПК, портативные устройства, телевизоры, игровые приставки и пр.), игры (видеоигры, сетевые, казуальные, индустрия, обзоры, превью), развлечения (кино, музыка, знаменитости), интернет (обзор сервисов, новых услуг, аукционов, программ), автомобили (новинки, электромобили), книги (рецензии, подборки).
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имейл - [email protected]
skype - atomskika
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Грамотный и ответственный исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата вовремя, задачу четко пояснили.