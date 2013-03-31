Перевод диалоговых сообщений сайта (рус. -> англ.)

Нобходимо перевести и адаптировать все диалоговые сообщения сайта на английский язык. При переводе нужно учесть все особенности составления предложений для англоязычной аудитории (Простыми словами, нужно сделать перевод таким образом, чтобы у носителей языка не было подозрений, что сайт переведен с другого языка)

Объем - около 150 фраз

Требование к исполнителю: профессиональный переводчик