Перевод диалоговых сообщений сайта (рус. -> англ.)

ПереводыЗавершен10 заявок294 просмотра
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Нобходимо перевести и адаптировать все диалоговые сообщения сайта на английский язык. При переводе нужно учесть все особенности составления предложений для англоязычной аудитории (Простыми словами, нужно сделать перевод таким образом, чтобы у носителей языка не было подозрений, что сайт переведен с другого языка)

Объем - около 150 фраз

Требование к исполнителю: профессиональный переводчик

11 лет назад
TVampire
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SergeG
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Задача была выполнена четко и в кратчайшие сроки. Продолжаем сотрудничество
Сотрудничеством полностью удовлетворен и надеюсь на его продолжение. Спасибо!
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