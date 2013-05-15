Перевод текста с русского на английский

Добрый день Надо перевести письмо на немецкий. Жду ваших заявок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести 50 кб текста на кулинарные темы с русского на литературный английский.
Оплата: $100 переводом по moneygram (moneygram.com), получаете в любом банке по предъявлению паспорта, после завершения перевода.
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