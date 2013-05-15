Перевод текста с русского на английский

$100
ПереводыЗавершен21 заявка324 просмотра
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Требуется перевести 50 кб текста на кулинарные темы с русского на литературный английский.

Оплата: $100 переводом по moneygram (moneygram.com), получаете в любом банке по предъявлению паспорта, после завершения перевода.

11 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
pjanabelle
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
20 дней
Усидчивый, аккуратный и порядочный человек, Самые лучшие впечатления и рекомендации!
Необычайно ответственный, вежливый и грамотный заказчик - настоящий профессионал! Очень рада сотредничеству.
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