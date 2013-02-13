Требуется перевод с английского на русский язык

$100
ПереводыЗавершен19 заявок228 просмотров
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Необходимо сделать перевод текста с англ.языка на русский язык.

Тематика-краткое описание flash игр.

Примерный обьем до 40к символов.

Примеры описания:

Shoot the ball past the defender to score in this challenging basketball game!

You have 100 bricks to play with as you try to stack the tower as high as you can. Be careful now, otherwise your tower will tumble over, wasting all your hard work!

Спасибо.

11 лет назад
webstars
Сергей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
engine21
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
11 лет назад
$100
2 дня
Понравилась как исполнитель.Качественно,быстро выполнила работу.Сразу поняла задачу-сделала перевод с eng-rus. Рекомендую.
Благодарю за приятное сотрудничество! Четкие задачи, необходимая поддержка и понимание, достойная и своевременная оплата! Всем рекомендую работать с Сергеем!
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