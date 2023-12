Требуется перевод с английского на русский язык

Необходимо сделать перевод текста с англ.языка на русский язык.

Тематика-краткое описание flash игр.

Примерный обьем до 40к символов.

Примеры описания:

Shoot the ball past the defender to score in this challenging basketball game!

You have 100 bricks to play with as you try to stack the tower as high as you can. Be careful now, otherwise your tower will tumble over, wasting all your hard work!

Спасибо.