Переводчик с сербского на русский

ПереводыЗакрыт5 заявок1027 просмотров
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Добрый день!

Требуется переводчик с сербского на русский язык на постоянной основе.

Цели и задачи:

1. Регулярный перевод новостных статей (без потери контекста, и хода текста).

2. Периодический перевод разнопланового текстового контента для интернет-ресурсов.

Жду от вас ценовых предложений по п.1 из расчета на статью приблизительно такого объема: http://m.vijesti.me/vijesti/uprava-antikorpciju-porucila-mora-se-obratiti-paznja-kazina-clanak-113043

11 лет назад
quimby
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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