Требуется переводчик с английского

ПереводыЗакрыт43 заявки1200 просмотров
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Требуется писать описания к книгам на основе английского варианта для интернет-магазина.

Описания делаются для людей, а не для SEO. Оплата 30 рублей за описание.

Условия:

— не переводить названия издательств, журналов, марок автомобилей

— проверять русскоязычные написания английских имен людей с помощью яндекса. отдавать предпочтение Википедии.

— готовые тексты должны легко читаться

— не употреблять слова и словосочетания: эта книга, в этой книге, лучший, превосходный, самый, самый известный, самый лучший и т.п.

— не употрелять в соседних предложениях одинаковые существительные, и даже через предложение нежелательно. (пример: Книга содержит…бла-бла-бла. Так же в этой книге вы… бла-бла-бла.).

Пожалуйста, выполните тестовый перевод:

Shooting to international superstardom as a runway model for Victoria's Secret and a cover model for Sports Illustrated's coveted Swimsuit edition, Heidi Klum is no stranger to success. Gifted with sizzling looks and a dynamic peronality, this German-born beauty is one of the most recognizable faces of our time. Whether as a sultry sex kitten or sophisticated femme fatale, this tribute by one of Ms. Klum's favorite photographers, Rankin, captures her many moods and personas. Because of their long friendship, this photographic master has a unique insight to this unparalleled fashion icon, gaining a variety of fascinating answers to the question, "What is Heidi really like?"

11 лет назад
Gumenuk
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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