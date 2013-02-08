Перевод на англ. аннотации и резюме к диплому

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Перевод нужен не сегодня, а в течение недели, как только я напишу сам материал.

Аннотация - меньше 1 стр и резюме 2-4 стр, то есть общий объем не более 5 стр.

Перевод нужно будет сделать быстро, дня 2 макс.

11 лет назад
nusha2685
Татьяна 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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