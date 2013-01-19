nusha2685

Татьяна nusha2685

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Отчет о практике финансы и кредит
спасибо за сотрудничество
Работой довольна. Все сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
3 мини-реферата по банковскому делу.
Спасибо за сотрудничество, отличный заказчик!
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Sunnygirlcat
Светлана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по финансовым информационным технологии
Хороший заказчик, четкое задание, оперативная связь .Оплата в срок.
Все в срок. Работа на отлично.
Ответный отзыв
vovland
56 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$25
10 баллов
12 лет назад
Практическая часть диплома (банковский маркетинг)
Хороший заказчик. Четко и правильно указывает требования к работе. Своевременно и добросовестно оплачена выполненная работа
Работой очень довольна. Все выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв