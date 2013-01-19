1. Международная валютная ликвидность и современный глобальный финансовый кризис. 2. Современный кризис европейской валютной системы. Проблемы и перспективы коллективной валюты ЕВРО. 3. Система показателей оценки банковской деятельности и рейтинговая оценка коммерческого банка. Типы ...
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Перевод нужен не сегодня, а в течение недели, как только я напишу сам материал. Аннотация - меньше 1 стр и резюме 2-4 стр, то есть общий объем не более 5 стр. Перевод нужно ...Переводы22 заявкиЗакрыт12 лет назад
В 3 главе нужно написать 2 подглавы - 1ая уже есть. Антиплаг 75% и выше. Объем 25-30 стр. Побольше таблиц, схем и диаграмм.Завершен12 лет назад
Конкретных рамок нет. Можно писать любой отчет, главное уложиться в тематику финансов.Завершен12 лет назад
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проект по ФИТ, есть все объяснения и пошаговая инструкция, МУ (вышлю на почту) предлагайте цену и срокиЗавершен12 лет назад
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Курсовая работа по предмету финансы организаций. Атиплагиат- 75-80% Ранее была выполнена работа- не прошла. нужно писать новую. но есть замечания преподавателя к предыдущей- проще будет выполнять. Остальные требования на почту.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
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